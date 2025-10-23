Nếu so sánh giữa các bí quyết phân tích xổ số hiện nay thì bạc nhớ lô đề mang nhiều điểm nổi trội hơn hẳn. Cách tính toán lô đề này cũng đã quen thuộc trong giới cá cược, nhưng nó vẫn ẩn chứa nhiều điều phức tạp đối với những bạn chập chững vào nghề. Trong bài viết này, trang Link New88 sẽ giải thích lô đề bạc nhớ là gì, đồng thời cung cấp những kinh nghiệm và con số vượng cát để mọi người đối chiếu cụ thể.

Bạc nhớ lô đề là gì?

Bạc nhớ lô đề là công việc mà người chơi tiến hành phân tích quy luật các con số, tần suất lặp lại, mối liên hệ giữa chúng trong một thời gian nhất định. Từ đó sẽ nhìn ra được các con số có xu hướng về cao nhất trong các ngày tiếp theo.

Hiểu hơn giản hơn, kết quả xổ số sẽ lặp lại trong một chu kỳ nhất định, cho nên nó sẽ hoạt động theo quy luật chứ không xổ ngẫu nhiên.

Ví dụ: Sau khi quan sát, bạn nhìn thấy chu trình hoạt động của nó là hôm nào ra lô 33 thì bữa sau có thể con 93 sẽ xuất hiện.

Bạc nhớ lô đề có lợi thế là có thể áp dụng cùng với phương pháp dự đoán khác để chọn được số để nuôi.

Kinh nghiệm đánh bạc nhớ lô đề miền bắc theo ngày

Với nội dung tổng hợp bạc nhớ lô đề đầy đủ dưới đây của New88.today, chắc chắn cuộc chơi của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bạc nhớ lô miền bắc xuất hiện theo ngày

Hôm qua nổ cặp 01 – 10 thì bạc nhớ hôm nay của nó có thể là 89 – 98 hoặc 06 – 60. Cặp bạc nhớ lô đề này có tính chất 2 chiều.

Hôm nay thấy cặp 24 – 42 thì hôm sau đừng bỏ lỡ 27 – 72. Cặp này chỉ có tính chất 1 chiều.

27 – 72 là kết quả lô hôm nay thì bữa sau chốt cặp song thủ 78 – 87.

Kết quả bữa nay xuất hiện 78 – 87 thì ôm tiền vào 2 con 48 – 84 cho ngày mai.

Khi thấy nổ bộ 48 – 84 thì hãy nghĩ ngay đến 46 – 64 hay 05 – 50 cho ngày sau

Kết quả trả thưởng ngày trước có 36 – 63, khả năng cao ngày tiếp theo sẽ về 38 – 83

Lô 38 – 83 đã nổ thì không thể bỏ qua cặp 67 – 76

Kết quả phát thưởng ngày nay có cặp 54 – 45 chắc chắn con số vượng cát ngày mai là 56 – 65

Cặp 56 – 65 ra hôm trước thì phải vào tiên ngay hai cặp 59 – 95

Lô 47 – 74 xổ hôm nay là cơ sở để chúng ta nghĩ đến 79 – 97.

Khi cặp 79 – 97 xổ thưởng, cơ hội sẽ dành cho bạn nào đánh cặp 37 – 73. Tính chất 2 chiều được áp dụng

Cặp 23 – 32 nổ hôm nay, ngày hôm sau đừng bỏ lỡ 34 – 43

Lô 14 – 41 ra ngày hôm trước, chắc chắn bạn phải nuôi 2 bộ 16 – 61 hoặc 18 – 81. Tỷ lệ 2 chiều được áp dụng.

Cặp 57 – 75 nổ sẽ là tín hiệu để bet thủ đánh cho ngày hôm sau 58 – 85.

Kết quả hôm nay xuất hiện 17, bạn sẽ thấy tiếc nếu không vào tiền cặp 27 – 72.

Lô 69 – 96 là kết quả phát thưởng hôm nay, đó là nền tảng tốt để đánh con 18 vào ngày tiếp theo. Bạn có thể đảo chiều kết quả.

Xuất hiện cặp 05 – 50, hãy nghĩ ngay đến cặp 26 – 62 cho ngày kế tiếp. Áp dụng cho cả 2 chiều.

Hôm nay 02 xổ ở bảng vàng, tín hiệu cho cặp vượng cát là 12 – 21

Nhìn vào giải 7 bạn thấy cặp 17 thì tống tiền ngay vào con 85. Không được đảo chiều.

Bạc nhớ lô đề dựa theo thứ trong tuần

Cách tổng hợp bạc nhớ lô đề này giúp bet thủ nắm được con số nào sẽ có xu hướng về vào thứ mấy.

Thứ năm và thứ bảy sẽ chọn nuôi loto 97.

Thứ bảy và chủ nhật nên tìm đến cặp 89 – 98.

Thứ năm và chủ nhật kết ngay cặp lô 56.

Thứ hai, thứ ba, chủ nhật và thứ bảy hay có cặp 33.

Thứ tư, thứ năm, thứ 6 nên nuôi cặp lô kép 66.

Bạc nhớ lô đề hay đi cùng nhau

Khi bạn đã chọn được cặp số để đánh thì hãy chốt thêm các kết quả hay đi cùng nhau để bọc lót hiệu quả. Như vậy cơ hội thắng sẽ được cải thiện rất nhiều. Bạc nhớ lô đề với các cặp hay đi cùng nhau gồm:

Cặp 37 – 73 hay ra cùng với 10 – 01.

Bộ 25 – 52 sẽ xuất hiện với lô 22.

Cặp 76 sẽ đi cùng lô 47

Lô 11 hay ra cùng 44

Lô 66 thường xuất hiện cùng 33

Lô 77 – 44 thường nổ cùng bộ lô 55

Lô 76 không thể thiếu cặp 44

Lô 49 thường kèm với cặp 23

Tổng hợp bạc nhớ dựa vào giải đặc biệt

Giải đặc biệt là giải cao nhất trong kết quả xổ số nên chúng ta có thể áp dụng khá nhiều phương pháp phân tích cầu với hiệu quả mang lại khá tốt. Do đó, khi đánh kỹ thuật bạc nhớ lô đề, chúng ta cũng không thể bỏ qua.

2 số cuối giải đặc biệt hôm nay là 00, bac nho lo de sẽ là cặp 88 – 99

Nếu giải ĐB nổ 01 hôm sau sẽ chọn 2 số 03 – 30

Kết quả phát thưởng đề miền bắc hôm trước có 02, chốt tiền liền 2 số 69 – 96

Kết quả xổ số miền bắc hôm nay là 03, chọn ngay cặp 10 – 01 làm số vượng cát.

Giải đặc biệt hôm qua là 04, bac nho lo de may mắn chọn bạn nuôi hôm sau là 13 hoặc 31

Kết quả giải đặc biệt hôm trước có mặt 05, cơ hội cao cho anh em nuôi 71 – 17

GĐB nổ 06 vào ngày hôm trước, chốt liền cặp 02 hoặc 20

Giải đặc biệt về 07, hôm sau về ngay 24 hoặc 42

Giải đặc biệt về 08, ngày kế tiếp nên chọn bac nho lo de 14 hoặc 41

Giải đặc biệt về 09, ngày kế tiếp nên chọn cặp 13 hoặc 31

Giải đặc biệt về 10, ngày kế tiếp nên chọn cặp 34 – 43

Giải đặc biệt về 11, ngày kế tiếp nên chọn cặp 38 – 83

Giải đặc biệt về 12, ngày kế tiếp nên chọn cặp 14 – 41

Giải đặc biệt về 13, ngày kế tiếp nên chọn cặp 45 – 54

Giải đặc biệt về 14, ngày kế tiếp nên chọn cặp 48 – 84

Giải đặc biệt về 15, ngày kế tiếp nên chọn cặp 25 – 52

Giải đặc biệt về 16, ngày kế tiếp nên chọn cặp 00 – 55

Giải đặc biệt về 17, ngày kế tiếp nên chọn cặp 59 – 95

Giải đặc biệt về 18, ngày kế tiếp nên chọn cặp 26 – 62

Giải đặc biệt về 19, ngày kế tiếp nên chọn cặp 11 – 66

Giải đặc biệt về 20, ngày kế tiếp nên chọn cặp 69 – 96

Giải đặc biệt về 21, ngày kế tiếp nên chọn cặp 37 – 73

Giải đặc biệt về 22, ngày kế tiếp nên chọn cặp 67 – 76

Giải đặc biệt về 23, ngày kế tiếp nên chọn cặp 48 – 84

Giải đặc biệt về 24, ngày kế tiếp nên chọn cặp 38 – 83

Giải đặc biệt về 25, ngày kế tiếp nên chọn cặp 68 – 86

Giải đặc biệt về 26, ngày kế tiếp nên chọn cặp 09 – 90

Giải đặc biệt về 27, ngày kế tiếp nên chọn cặp 39 – 93

Giải đặc biệt về 28, ngày kế tiếp nên chọn cặp 79 – 97

Giải đặc biệt về 29, ngày kế tiếp nên chọn cặp 10 – 01

Giải đặc biệt về 30, ngày kế tiếp nên chọn cặp 01 – 10

Giải đặc biệt về 31, ngày kế tiếp nên chọn cặp 69 – 96

Giải đặc biệt về 32, ngày kế tiếp nên chọn cặp 66 – 11

Giải đặc biệt về 33, ngày kế tiếp nên chọn cặp 25 – 52

Giải đặc biệt về 34, ngày kế tiếp nên chọn cặp 11 – 66

Giải đặc biệt về 35, ngày kế tiếp nên chọn cặp 12 – 21

Giải đặc biệt về 36, ngày kế tiếp nên chọn cặp 13 – 31

Giải đặc biệt về 37, ngày kế tiếp nên chọn cặp 12 – 21

Giải đặc biệt về 38, ngày kế tiếp nên chọn cặp 04 – 40

Giải đặc biệt về 39, ngày kế tiếp nên chọn cặp 19 – 91

Giải đặc biệt về 40, ngày kế tiếp nên chọn cặp 13 – 31

Giải đặc biệt về 41, ngày kế tiếp nên chọn cặp 56 – 65

Giải đặc biệt về 42, ngày kế tiếp nên chọn cặp 14 – 41

Giải đặc biệt về 43, ngày kế tiếp nên chọn cặp 39 – 93

Giải đặc biệt về 44, ngày kế tiếp nên chọn cặp 15 – 51

Giải đặc biệt về 45, ngày kế tiếp nên chọn cặp 00 – 55

Giải đặc biệt về 46, ngày kế tiếp nên chọn cặp 16 – 61

Giải đặc biệt về 47, ngày kế tiếp nên chọn cặp 78 – 87

Giải đặc biệt về 48, ngày kế tiếp nên chọn cặp 16 – 61

Giải đặc biệt về 49, ngày kế tiếp nên chọn cặp 17 – 71

Giải đặc biệt về 50, ngày kế tiếp nên chọn cặp 48 – 84

Giải đặc biệt về 51, ngày kế tiếp nên chọn cặp 28 – 82

Giải đặc biệt về 52, ngày kế tiếp nên chọn cặp 18 – 81

Giải đặc biệt về 53, ngày kế tiếp nên chọn cặp 09 – 90

Giải đặc biệt về 54, ngày kế tiếp nên chọn cặp 22 – 77

Giải đặc biệt về 55, ngày kế tiếp nên chọn cặp 26 – 62

Giải đặc biệt về 56, ngày kế tiếp nên chọn cặp 25 – 52

Giải đặc biệt về 57, ngày kế tiếp nên chọn cặp 13 – 31

Giải đặc biệt về 58, ngày kế tiếp nên chọn cặp 02 – 20

Giải đặc biệt về 59, ngày kế tiếp nên chọn cặp 00 – 22

Giải đặc biệt về 60, ngày kế tiếp nên chọn cặp 09 – 90

Giải đặc biệt về 61, ngày kế tiếp nên chọn cặp 12 – 21

Giải đặc biệt về 62, ngày kế tiếp nên chọn cặp 17 – 71

Giải đặc biệt về 63, ngày kế tiếp nên chọn cặp 18 – 81

Giải đặc biệt về 64, ngày kế tiếp nên chọn cặp 66 – 99

Giải đặc biệt về 65, ngày kế tiếp nên chọn cặp 07 – 70

Giải đặc biệt về 66, ngày kế tiếp nên chọn cặp 22 – 77

Giải đặc biệt về 67, ngày kế tiếp nên chọn cặp 23 – 32

Giải đặc biệt về 68, ngày kế tiếp nên chọn cặp 00 – 10

Giải đặc biệt về 69, ngày kế tiếp nên chọn cặp 24 – 42

Giải đặc biệt về 70, ngày kế tiếp nên chọn cặp 22 – 44

Giải đặc biệt về 71, ngày kế tiếp nên chọn cặp 74 – 47

Giải đặc biệt về 72, ngày kế tiếp nên chọn cặp 25 – 52

Giải đặc biệt về 73, ngày kế tiếp nên chọn cặp 23 – 32

Giải đặc biệt về 74, ngày kế tiếp nên chọn cặp 55 – 22

Giải đặc biệt về 75, ngày kế tiếp nên chọn cặp 31 – 33

Giải đặc biệt về 76, ngày kế tiếp nên chọn cặp 26 – 62

Giải đặc biệt về 77, ngày kế tiếp nên chọn cặp 66 – 88

Giải đặc biệt về 78, ngày kế tiếp nên chọn cặp 27 – 72

Giải đặc biệt về 79, ngày kế tiếp nên chọn cặp 22 – 77

Giải đặc biệt về 80, ngày kế tiếp nên chọn cặp 77 – 99

Giải đặc biệt về 81, ngày kế tiếp nên chọn cặp 23 – 32

Giải đặc biệt về 82, ngày kế tiếp nên chọn cặp 12 – 21

Giải đặc biệt về 83, ngày kế tiếp nên chọn cặp 28 – 82

Giải đặc biệt về 84, ngày kế tiếp nên chọn cặp 29 – 92

Giải đặc biệt về 85, ngày kế tiếp nên chọn cặp 79 – 97

Giải đặc biệt về 86, ngày kế tiếp nên chọn cặp 15 – 51

Giải đặc biệt về 87, ngày kế tiếp nên chọn cặp 03 – 30

Giải đặc biệt về 88, ngày kế tiếp nên chọn cặp 13 – 31

Giải đặc biệt về 89, ngày kế tiếp nên chọn cặp 03 – 30

Giải đặc biệt về 90, ngày kế tiếp nên chọn cặp 11 – 88

Giải đặc biệt về 91, ngày kế tiếp nên chọn cặp 22 – 33

Giải đặc biệt về 92, ngày kế tiếp nên chọn cặp 26 – 68

Giải đặc biệt về 93, ngày kế tiếp nên chọn cặp 14 – 44

Giải đặc biệt về 94, ngày kế tiếp nên chọn cặp 23 – 36

Giải đặc biệt về 95, ngày kế tiếp nên chọn cặp 33 – 88

Giải đặc biệt về 96, ngày kế tiếp nên chọn cặp 48 – 84

Giải đặc biệt về 97, ngày kế tiếp nên chọn cặp 43 – 48

Giải đặc biệt về 98, ngày kế tiếp nên chọn cặp 44 – 99

Giải đặc biệt về 99, ngày kế tiếp nên chọn cặp 00 – 99

Thống kê đề bạc nhớ dựa vào đầu và đuôi câm

Bạc nhớ lô đề miền bắc áp dụng được cả với cách soi lô đầu đít câm. Chúng ta hãy cùng nhà cái New88 tìm hiểu sự thú vị của cách dự đoán xổ số này.

Lô đề bạc nhớ theo đầu câm

Khi đầu 0 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 04, 06, 09.

Khi đầu 1 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 16, 17.

Khi đầu 2 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 21, 25, 29.

Khi đầu 3 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 36, 30, 39.

Khi đầu 4 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 44, 40, 45.

Khi đầu 5 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 54, 59.

Khi đầu 6 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 61, 63.

Khi đầu 7 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 73, 70, 71, 75.

Khi đầu 8 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 82, 80, 89.

Khi đầu 9 câm khả năng cao ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cặp 95, 92.

Lô đề bạc nhớ miền bắc theo đít câm

Đuôi 0 câm thì cơ hội dành cho các cặp 00, 20, 80

Đuôi 1 câm thì cơ hội dành cho các cặp 21, 41

Đuôi 2 câm thì cơ hội dành cho các cặp 22, 52, 82

Đuôi 3 câm thì cơ hội dành cho các cặp 73, 83

Đuôi 4 câm thì cơ hội dành cho các cặp 64, 84

Đuôi 5 câm thì cơ hội dành cho các cặp 55, 85, 95

Đuôi 6 câm thì cơ hội dành cho các cặp 06, 16, 56

Đuôi 7 câm thì cơ hội dành cho các cặp 17, 47, 67

Đuôi 8 câm thì cơ hội dành cho các cặp 18, 08, 88

Đuôi 9 câm thì cơ hội dành cho các cặp 59, 29, 39, 99

Đánh 3 càng siêu chuẩn với lô đề bạc nhớ

Kết quả phát thưởng Kết quả phát thưởng hôm nay về 010 – ngày sau nuôi ngay cặp 060 – 898. Cơ chế 2 chiều được kích hoạt.

Kết quả phát thưởng hôm nay về 242 – ngày sau nuôi ngay cặp 272

Kết quả phát thưởng hôm nay về 272 – ngày sau nuôi ngay cặp 787

Kết quả phát thưởng hôm nay về 787 – ngày sau nuôi ngay cặp 484

Kết quả phát thưởng Kết quả phát thưởng hôm nay có 484 – ngày sau nuôi ngay cặp 464 hoặc 050

Kết quả phát thưởng hôm nay về 363 – ngày sau nuôi ngay cặp 383

Kết quả phát thưởng Kết quả phát thưởng hôm nay có 383 – ngày sau nuôi ngay cặp 767

Kết quả phát thưởng hôm nay nổ 545 – ngày sau nuôi ngay cặp 565

Kết quả phát thưởng hôm nay về 565 – ngày sau nuôi ngay bộ 595

Kết quả phát thưởng hôm nay nổ 747 – ngày sau nuôi ngay bộ 797

Kết quả phát thưởng Kết quả phát thưởng hôm nay có 797 – ngày sau nuôi ngay cặp 737

Kết quả phát thưởng hôm nay về 232 – ngày sau nuôi ngay bộ 343

Kết quả phát thưởng hôm nay nổ 141 – ngày sau nuôi ngay bộ 161 – 181

Kết quả phát thưởng hôm nay về 575 – ngày sau nuôi ngay bộ 585

Một vài chú ý khi phân tích bạc nhớ lô đề

Nếu hôm trước 1 số xuất hiện cả lô lộn thì chúng ta sẽ ưu tiên hơn số chỉ về 1 chiều.

Nếu cặp được tiên đoán chưa nổ mà số hôm qua tiếp tục nổ thì tỷ lệ ra vào ngày sau đó cực kỳ cao.

Tất cả các phương pháp và con số soi cầu bạc nhớ lô đề được chia sẻ trong bài viết, chỉ nên áp dụng với chu kỳ 3 ngày hoặc 5 ngày là cùng.

Đó là nội dung về bạc nhớ lô đề mà trang cá cược New88today.com tổng hợp và chia sẻ đến bet thủ. Những kiến thức hay con số được nêu trên bài viết được chuyên gia của New88 tham khảo trên các trang diễn đàn xổ số, cao thủ lâu năm trong nghề. Do đó, anh em đừng bỏ lỡ bất kỳ tình tiết nào nhé.