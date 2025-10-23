Tầm quan trọng của soi cầu lô khi đánh xổ số là rõ ràng. Khi hiểu được cách phân tích lô đề sẽ hỗ trợ chúng ta tìm đến kết quả dễ hơn. Trong bài viết này, nhà cái New88 sẽ chia sẻ nhiều hơn về kỹ thuật dự đoán xổ số này.

Tìm hiểu về soi cầu lô

Không chỉ lô đề mà đối với tất cả trò chơi cá cược, nếu muốn giành nhiều chiến thắng thì chúng ta sẽ cần nằm lòng được các bí kíp chơi, cách phân tích phù hợp, thuật ngữ cần nhớ. Khi đã hiểu thấu đáo những kiến thức đó thì bạn mới thực sự nắm “đằng chuôi” trong cuộc đua kiếm tiền.

Soi cầu lô là cách người chơi sẽ thực hiện phân tích dự đoán kết quả xổ số cho ngày mới. Xuất phát từ cơ sở là các kỳ quay trước đó, thông tin chia sẻ từ diễn đàn hay trang lô đề chính thống. Cược thủ sẽ dùng vốn kỹ năng, kinh nghiệm để soi ra quy luật xổ thưởng hay gọi là bắt trúng cầu. Từ diễn biến đó, ta sẽ dựa vào các bí kíp chơi để chọn ra số đẹp và nuôi theo khung nhất định.

Khi dự đoán cầu lô có thể phân chia thành 3 nhóm người như sau: Đánh theo cảm tính, phân tích dựa vào giấc mơ và soi cầu New88

Đánh theo cảm tính dành cho thành phần vui thì chơi, thích thì đánh. Những người này không thực sự chú tâm vào việc phân tích kết quả và đánh chụp giật theo thời gian ngắn. Tỷ lệ thua cực kỳ cao.

Chơi xổ số với cách giải mã giấc mơ, đây là cách chơi dựa vào dấu hiệu trong mộng để nghiệm ra con số phù hợp.

Soi cầu là việc chúng ta lấy nguồn từ liệu từ các đợt quay thưởng trước đó, tổng hợp lại và phân tích con số khả năng sẽ về cao nhất. Do các tài liệu đều thực tế và có thể kiểm chứng, nên phần trăm ăn thưởng của cách đánh này cao nhất.

Dĩ nhiên, những quyết định có căn cứ luôn mang lại sự chính xác cao hơn. Nên cách tính

So sánh về cách soi cầu lô xổ số giữa 3 miền

Quy trình tính toán khi soi cầu lô sẽ có nhiều nét giống nhau, nhưng giữa mỗi vùng lại có một vài điểm riêng biệt. New88.today sẽ tổng hợp chi tiết:

Giống nhau

18h15 là thời điểm quay xổ số của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Như cách đánh truyền thống, cược thủ ở đâu thì sẽ bắt ở khu vực đó. Như thế sẽ tiện lợi và dễ dàng di chuyển hơn.

Nhưng rào cản về địa sẽ đã được gỡ bỏ khi các nhà cái trực tuyến xuất hiện, bet thủ có thể tìm đến chơi lô đề cả ba miền mà không mất chút công sức nào.

Các cặp đề sẽ áp khung 2, 3, 5, 7,… ngày để nuôi. Một vài bí kíp tốt sẽ ấn định con số chất lượng để chúng ta hốt tiền trong ngay luôn.

Công cụ đơn giản chỉ là cây bút, thước kẻ và quyển sổ. Nếu tiện lợi hơn sẽ là ipad, laptop, điện thoại. Đó đều là thiết bị hỗ trợ đắc lực nhưng hoàn toàn không mất phí để mọi người chốt được kết quả ưng ý. Chúng ta cũng không bị giới hạn về thời gian cũng như không gian thực hiện.

Cược thủ sẽ được kết nối với cao thủ, bạn bè trên khắp cả nước tại các trang trực tuyến, diễn đàn xổ số online, nhóm facebook, nhóm zalo,… với tinh thần phóng khoáng, các tay cược dày dặn kinh nghiệm sẽ chia sẻ kỹ thức và các bí kíp để tất cả mọi người có thể thắng lớn.

Khác nhau

Điểm giống nhau hoàn toàn chiếm ưu thế, bởi cách soi cầu lô của 3 miền sẽ có vài đặc điểm khác biệt.

Kết quả dự đoán:

Tính toán số đề miền Bắc gồm các giải phụ: Loto xiên, giải đặc biệt, bạch thủ, cầu lô, loto kép,…

Tính toán số đề miền Trung, miền Nam ít hơn với: Lô 3 số, lô tô 2 số và giải đặc biệt.

Đài mở thưởng:

Tất cả các tỉnh miền Bắc sẽ chỉ có 1 đài phát thưởng.

Miền Trung, miền Nam sẽ có nhiều đài hơn, nhưng cũng không dành cho mỗi tỉnh 1 đài quay thưởng. Dù vậy, so với phía Bắc, anh em khu vực miền Nam và miền Trung sẽ phải tập trung để ý đến đài của tình mình hơn.

Quy trình soi cầu lô chuẩn không cần chỉnh

Bet thủ chơi lô đề khu vực nào sẽ tiến hành soi cầu lô tương ứng để chốt được quy luật xổ thưởng. Ngoài ra, mọi người sẽ dự đoán dựa vào kế hoạch các con số tìm được để nuôi theo khung ngắn hay dài, song thủ hay bạch thủ.

Trước tiên, hãy chọn 1 trang web tổng hợp kết quả, phương pháp đánh xổ số để lấy tư liệu và dựa vào tiến trình dưới đây. Các website đó sẽ giúp bạn tổng hợp lại kết quả loto kép, loto gan, bạch thủ, bước nhảy của lô đề,… dựa vào giải muốn đánh mà chúng ta lọc dữ liệu phù hợp.

Bước 01: Thống kê lại kết quả phát thưởng qua các kỳ trước. Nếu đánh đề phía Nam hay miền Trung sẽ cần chọn đúng ngày quay thưởng (các đài sẽ quay vào thứ cố định, bạn chỉ cần xem tỉnh mình đánh xổ thưởng vào thứ mấy thì tuần sau chỉ cần chọn đúng ngày đó để theo dõi).

Bước 02: Quyết định kết quả muốn chơi là cầu lô tô hay bạch thủ.

Bước 03: Xác định biên ngày của cầu. Ngày bắt đầu soi cầu lô sẽ được tính là biên ngày.

Bước 04: Chọn khung nuôi.

Tức bet thủ chọn ra bao nhiêu ngày để tổng hợp kết quả. Khung sẽ được tính từ biên độ ngày quay về trước đó nhé. Thực tế, không có tính toán nào rằng chúng ta lấy bao nhiêu ngày sẽ là tốt nhất để soi cầu lô.

Dựa theo kinh nghiệm của nhiều tay cược lâu năm, khung đánh càng dài thì cầu bị bẻ càng nhiều.

Các trang web dự đoán cầu lô hay chọn chu kỳ trên 30 ngày, nhưng không có nhiều nhịp cầu có bước nhảy dài đến vậy. Chuyên gia New88 khuyên nên lấy khung từ 3 đến 7 ngày sẽ an toàn và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Bước 05: Theo dõi từ giải đặc biệt đến các giải phụ để chốt được cặp lô ứng ý. Dựa vào bảng tổng kết sẽ xuất hiện các đầu từ 0 đến 9. Phía dưới là số lần ra tại đúng vị trí này của con đó.

Bet thủ vẫn nên ưu tiên đánh kết hợp 2 con để bọc lót. Cách đơn giản nhất sẽ dùng lô lộn, xa hơn chút thì sẽ sử dụng thuyết âm dương để chọn ra bóng của chúng. Như vậy sẽ không bắt gặp hiện tượng đúng “số” nhưng sai “vị trí”, khả năng ăn tiền được nâng lên cao nhất.

Soi cầu lô kép là gì?

Trước tiên, lô kép là những số giống nhau ở cả hàng chục và hàng đơn vị. Trong xổ số thì có 10 bộ số giống nhau gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Soi cầu lô kép là việc sử dụng nhiều phương pháp phân tích để dự đoán cặp kép nào sẽ xuất hiện ở đợt phát thưởng hôm đó.

Khi soi cầu theo hình thức này, bạn không ngại vấn đề vướng phải lô lộn. Nhưng đây là loại lô khá khó để soi ra, phần lớn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bet thủ để thực hiện.

Xổ số miền bắc chia thành 4 dạng rõ ràng: Lô bằng lệch, kép bằng, sát kép và kép âm. Mỗi loại sẽ cho ra con lô hình thức khác nhau.

Có những loại lô kép nào?

Như đã nhắc đến, chúng ta có 4 khái niệm lô kép như sau:

Lô kép bằng

Lô kép bằng được xếp lại bởi 2 số có giá trị bằng nhau.

Đây là dạng cơ bản nhất của lô kép và chúng ta dạng: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Khái niệm này khá dễ hiểu nên được nhiều bet thủ sử dụng để soi cầu nhất.

Hầu hết các trang web xổ số hiện nay đều soi cầu loại loto kép này.

Lô kép lệch

Lô kép lệch là những con số có hai chữ số giống nhau về giá trị, nhưng khác về vị trí. Giả dụ như: 16 – 61, 05 – 50, 38 – 83, 27 – 72, 49 – 94.

Đó không phải là các cặp ngẫu nhiên mà chúng ta phải xác định dựa vào bóng dương của chúng. Theo thuyết ngũ hành khi soi cầu tại New88, bóng dương của số sẽ cách nhau 5 đơn vị. Cụ thể:

0 – 5 là bóng dương của nhau.

1 – 6 là bóng dương của nhau.

2 – 7 là bóng dương của nhau.

3 – 8 là bóng dương của nhau.

4 – 9 là bóng dương của nhau.

Nếu bạn còn cảm thấy khó hiểu, chúng ta có ví dụ làm rõ như sau:

49 và 94 là hai con đề bóng của nhau, bởi bóng dương của 4 bằng 9 và bóng của 9 bằng 4.

38 và 83 là hai con đề bóng của nhau, bởi bóng dương của 3 bằng 8 và bóng của 8 bằng 3.

Lô kép âm

Bóng dương sẽ sử dụng để soi cầu lô kép lệch. Còn bóng âm được áp dụng để đánh lô kép âm. Theo đó, dựa vào thuyết ngũ hành mỗi số đều có bóng âm và bóng dương. Nếu bóng dương của hai số cách nhau 5 đơn vị, thì bóng âm sẽ không có quy luật nào mà sẽ bắt người đánh phải ghi nhớ.

0 – 7 là bóng âm của nhau.

1 – 4 là bóng âm của nhau.

2 – 9 là bóng âm của nhau.

3 – 6 là bóng âm của nhau.

5 – 8 là bóng âm của nhau.

Chúng ta thu về 10 cặp kép âm gồm: 14, 41, 29, 92, 58, 85, 07, 70, 36, 63.

Ví dụ:

29 và 92 là hai con đề bóng của nhau, bởi bóng âm của 2 bằng 9 và bóng âm của 9 bằng 2.

58 và 85 là hai con đề bóng của nhau, bởi bóng âm của 5 bằng 8 và bóng âm của 8 bằng 5.

Sát kép

Sát kép dùng để chỉ cặp số lệch nhau 1 đơn vị trong dãy đến từ 1 đến 9. Đó là các con lớn hơn hoặc kém nhau một số của 1 trong 3 loại kép (bằng, âm, dương).

Do đó, lô sát kép cũng được chia thành ba loại tương ứng. Ví dụ:

Với các cặp kép bằng ta có bộ sát kép bằng như sau: 00 – 01, 11 – 10 or 12, 22 – 21 or 23, 33 – 32 or 34, 44 – 43 or 45, 55 – 54 or 56, 66 – 65 or 67, 77 – 76 or 78, 88 – 87 or 89, 99 – 97 or 98

Với các cặp kép lệch ta có bộ s át kép lệch như sau: 16 – 15 or 17, 05 – 04 or 06, 38 – 37 or 39, 27 – 26 or 28, 49 – 47 or 50. Ta có thể dùng cho cả bóng của chúng nữa nhé.

Với các cặp kép âm ta có bộ sát kép âm như sau: 14 – 13 or 15, 29 – 28 or 30, 58 – 57 or 59, 07 – 06 or 08, 36 – 35 or 37.

Chuyên gia chia sẻ các bước soi cầu lô kép hiệu quả hôm nay

Dưới đây là cách soi cầu lô kép chuẩn chỉ mà chuyên gia đã kiểm chứng hiệu quả. Các bước chuẩn chỉ như sau:

Bước 01: Vào thứ 2, hãy quan sát kết quả phát thưởng đài miền Bắc. Chú ý vào vị trí đầu và đuôi giải đặc biệt xem có xuất hiện lô kép không. Nếu có hãy lấy làm bạch thủ để nuôi.

Ví dụ: Thứ 2, kết quả xổ số MB đuôi giải đặc biệt nổ kép 55.

Bước 02: Chúng ta áp dụng khung 5 đến 7 lần xổ thưởng với cặp bạch thủ vừa xác định được. Trong khoảng thời gian đó, nếu ăn tiền hôm nào thì dừng lại và soi cầu lô kép con khác để nuôi.

Đối với cách soi cầu này, chúng ta không được vội vàng. Nếu đợt quan sát chưa xuất hiện lô kép thì thôi, không sử dụng dấu hiệu nào khác để soi kết quả.

Nếu đang nuôi cầu, bạn nên để ý vào kỳ thứ tư và thứ bảy vì có tỷ lệ về rất cao.

Phương pháp soi cầu này phù hợp với bet thủ đã có cặp đề chính để đánh, nhưng vẫn muốn tìm thêm cơ hội trúng trưởng. Bởi cách thực hiện dễ dàng nên ai cũng dùng được. Nó không dùng làm giải pháp chính được vì tỷ lệ xuất hiện thực sự không được cao cho lắm.

Bí kíp bắt cầu lô hiệu quả nhất, đánh là trúng

Sòng bài New88 tiếp tục mang đến những mẹo soi cầu lô chuẩn đét, được kiểm chứng qua nhiều đời cược thủ với hiệu quả cực cao. Hãy lưu ý bí kíp ít nhưng chất này.

Soi bạch thủ lô

Với cách soi cầu này, bet thủ theo dõi kết quả phát thưởng của hai kỳ trước đó để tiến hành dự đoán cho ngày tiếp theo. Dấu hiệu ăn tiền của cách tính này cao vượt trội so với việc đánh đầu đuôi hay theo dõi giải đặc biệt.

Soi cầu lô tính theo các ngày trong tuần

Một tuần với chu kỳ 7 ngày tương đối khớp với 1 cầu xổ số, nếu áp dụng tốt thì cơ hội ăn thưởng sẽ được nâng lên.

Đầu tiên, mọi người sẽ chốt được con bạch thủ để xây dựng các số bằng việc kết hợp với thứ đó. Con số may mắn sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Ví dụ: Qua phương pháp phân tính, ta chọn được 52 là con bạch thủ. Hôm nay là thứ 4 sẽ kết hợp được 3 cặp 452, 524 và 542.

Nuôi số theo ngày chẵn lẻ

Mang nhiều nét tương đồng với soi cầu lô dựa vào thứ trong tuần. Nhưng cách đánh theo ngày chẵn lẻ có nét khác biệt là sẽ chọn ra bạch thủ để lắp ghép với số ngày trong tháng.

Ví dụ: Ngày 29 ta có con 84 là bạch thủ lô. Thực hiện ghép sẽ có 3 cặp như sau 894, 984, 849.

Quan trọng nhất là phương pháp dự đoán phải chuẩn với cho ra con bạch thủ tốt, như vậy mới có thể đảm bảo khả năng kiếm lời.

Qua bài viết, New88.today đã chia sẻ đầy đủ các kiến thức về soi cầu lô. Đặc biệt về các bước thực hiện, bạn cần dựa theo đúng quy trình để không rơi vào tình trạng sai một li đi một dặm. Những nội dung được chia sẻ đều tổng hợp từ nguồn uy tín và được chuyên gia tư vấn, do đó bạn hãy đọc kỹ để không bỏ sót thông tin hữu ích nào nhé.